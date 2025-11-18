РФ насильно мобілізувала до свого війська понад 46 тисяч українців

Росія примусово мобілізувала 46327 українців, які проживали на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Найбільше громадян опинились у ворожому війську з Криму.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов на Третій міжнародній конференції Crimea Global, якого цитує Укрінформ .

"Ми встановили, що з окупованих територій, з анексованого Криму примусово мобілізовано 46327 наших громадян. Ці люди воюють проти нас", - наголосив він.

Згідно із даними Усова, у Донецькій області було насильно мобілізовано 5368 українців, Луганській - 4650, Запорізькій - 560, Херсонській - 478. У Криму мобілізували 35272 українців, 5368 - у Севастополі.

Секретар Коордштабу зауважив, що такі дані зафіксовані за весь час повномасштабної війни, по липень поточного року. Їх навела військова розвідка України, після чого підтвердила країна-агресорка.

Усов розповів, що наразі 16% полонених у таборах для військовополонених України - саме українці, з яких 6% проживали на території окупованого Криму.

Він також заявив, що до Верховної Ради хочуть внести законодавчі зміни, які дозволять не повертати під час обмінів до країни-агресорки українців із ТОТ.

"Маємо приймати правильне рішення, коли йде запит від російської сторони на їх обмін, тому що відбувається обмін українців на українців. Ми маємо робити все, щоб вони не поверталися до РФ, а залишалися в Україні", - підкреслив Усов.

За його словами, суди України вже ухвалили виправдувальні вироки стосовно деяких українців, які перебувають у полоні на території країни.