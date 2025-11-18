ua en ru
РФ насильно мобилизовала в свою армию более 46 тысяч украинцев

Украина, Вторник 18 ноября 2025 17:04
РФ насильно мобилизовала в свою армию более 46 тысяч украинцев Фото: россияне мобилизуют украинцев на временно оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Россия принудительно мобилизовала 46327 украинцев, которые проживали на временно оккупированных территориях (ВОТ). Больше всего граждан оказались во вражеском войске из Крыма.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов на Третьей международной конференции Crimea Global, которого цитирует Укринформ.

"Мы установили, что с оккупированных территорий, из аннексированного Крыма принудительно мобилизовано 46327 наших граждан. Эти люди воюют против нас", - подчеркнул он.

Согласно данным Усова, в Донецкой области было насильно мобилизовано 5368 украинцев, Луганской - 4650, Запорожской - 560, Херсонской - 478. В Крыму мобилизовали 35272 украинцев, 5368 - в Севастополе.

Секретарь Коордштаба отметил, что такие данные зафиксированы за все время полномасштабной войны, по июль текущего года. Их привела военная разведка Украины, после чего подтвердила страна-агрессор.

Усов рассказал, что сейчас 16% пленных в лагерях для военнопленных Украины - именно украинцы, из которых 6% проживали на территории оккупированного Крыма.

Он также заявил, что в Верховную Раду хотят внести законодательные изменения, которые позволят не возвращать во время обменов в страну-агрессора украинцев с ВОТ.

"Должны принимать правильное решение, когда идет запрос от российской стороны на их обмен, потому что происходит обмен украинцев на украинцев. Мы должны делать все, чтобы они не возвращались в РФ, а оставались в Украине", - подчеркнул Усов.

По его словам, суды Украины уже вынесли оправдательные приговоры в отношении некоторых украинцев, которые находятся в плену на территории страны.

Мобилизация на оккупированных территориях

Напомним, оккупационные власти РФ пытаются узаконить принудительную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий Украины.

Российские депутаты приняли закон, который позволяет проводить призыв в армию в течение всего года - с 1 января по 31 декабря. Формально он распространяется и на оккупированные районы Украины.

