В РФ нашли "крайнего" в обстреле Белгорода. В СНБО назвали топ-3 фейка Кремля за сегодня

Российские пропагандисты продолжают множить фейки об Украине и не только. Так, в недавних обстрелах Белгорода они обвинили, ни кого бы то ни было, а премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"Джонсон стоит за обстрелами мирных городов - Белгорода, Курска. Британские подданные должны это знать. Он один из идеологов войны против России до последнего украинца", - цитирует ЦПД слова главы российской Госдумы Вячеслава Володина.
Также в ТОП-3 фейков также попали:
Как сообщалось, в российском Белгороде ночью 3 июня прогремели мощные взрывы. В центре города начался пожар.
Позже власти Белгорода заявили, что в результате ночных взрывов в городе погибли три человека, пострадали еще четверо.
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