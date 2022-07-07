В РФ нашли "крайнего" в обстреле Белгорода. В СНБО назвали топ-3 фейка Кремля за сегодня

Российские пропагандисты продолжают множить фейки об Украине и не только. Так, в недавних обстрелах Белгорода они обвинили, ни кого бы то ни было, а премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Джонсон стоит за обстрелами мирных городов - Белгорода, Курска. Британские подданные должны это знать. Он один из идеологов войны против России до последнего украинца", - цитирует ЦПД слова главы российской Госдумы Вячеслава Володина.

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