У РФ знайшли "крайнього" в обстрілі Білгорода. У РНБО назвали топ-3 фейків Кремля за сьогодні

Російські пропагандисти продовжують множити фейки про Україну і не лише. Так, у недавніх обстрілах Бєлгорода вони звинуватили ні кого б там не було, а прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Джонсон стоїть за обстрілами мирних міст – Бєлгорода, Курська. Британські піддані мають це знати. Він один із ідеологів війни проти Росії до останнього українця", - цитує ЦПД слова голови російської Держдуми В'ячеслава Володіна.
Також у ТОП-3 фейків також потрапили:
Як повідомлялося, в російському Бєлгороді вночі 3 липня пролунали потужні вибухи. У центрі міста почалася пожежа.
Пізніше влада Бєлгорода заявила, що внаслідок нічних вибухів у місті загинули троє людей, постраждали ще четверо.
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