UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

РФ насаджує політичну пропаганду українським дітям в окупації, - розвідка Британії

Фото: РФ нав'язує дітям в окупації пропаганду (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія продовжує насильницьке "політичне виховання" української молоді на окупованих територіях. Мета цього - прищепити дітям антиукраїнські погляди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

Серед організацій, які навчають українських дітей військовим навичкам, "отруюють" їх проросійською та антиукраїнською пропагандою - так звана молодіжна організація російського Міноборони "Юнармія" та організація Кремля "Рух перших".

Британська розвідка зазначила, що російські "органи освіти" мають на меті протидіяти так званому екстремізму.

Так, у посібнику російського Міністерства освіти від 2022 року під назвою "Запобігання конфліктам, проявам екстремізму та тероризму в полікультурному освітньому середовищі" стверджується, що вираз "Слава Україні" є ознакою екстремізму.

Також  з 2022 року російська влада проводить так звану програму "Університетські сесії", в рамках якої дітей з окупованих регіонів України відвозять до російських університетів, де їм надають "патріотичну освіту". 

Як зазначається у звіті, з 2022 року близько 50 тисяч українських дітей відвідали "сесії" в 116 російських університетах.

Депортація українських дітей

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, Росія депортувала понад 19 тисяч дітей з України. Він зазначав, що також існує ризик депортації 1,5 млн дітей, які перебувають на окупованих територіях України.

Нагадаємо, що в Україні ініціювали створення реєстру депортованих Росією дітей.

Варто додати, що Міжнародний кримінальний суд ще у 2022 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російського омбудсмена у справі про депортацію українських дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПропагандистДітиВійна в Україні