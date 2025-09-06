РФ насаджує політичну пропаганду українським дітям в окупації, - розвідка Британії

Серед організацій, які навчають українських дітей військовим навичкам, "отруюють" їх проросійською та антиукраїнською пропагандою - так звана молодіжна організація російського Міноборони "Юнармія" та організація Кремля "Рух перших".

Британська розвідка зазначила, що російські "органи освіти" мають на меті протидіяти так званому екстремізму.

Так, у посібнику російського Міністерства освіти від 2022 року під назвою "Запобігання конфліктам, проявам екстремізму та тероризму в полікультурному освітньому середовищі" стверджується, що вираз "Слава Україні" є ознакою екстремізму.

Також з 2022 року російська влада проводить так звану програму "Університетські сесії", в рамках якої дітей з окупованих регіонів України відвозять до російських університетів, де їм надають "патріотичну освіту".

Як зазначається у звіті, з 2022 року близько 50 тисяч українських дітей відвідали "сесії" в 116 російських університетах.