РФ насаждает политическую пропаганду украинским детям в оккупации, - разведка Британии

Россия продолжает насильственное "политическое воспитание" украинской молодежи на оккупированных территориях. Цель этого - привить детям антиукраинские взгляды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).
Среди организаций, которые обучают украинских детей военным навыкам, "отравляют" их пророссийской и антиукраинской пропагандой - так называемая молодежная организация российского Минобороны "Юнармия" и организация Кремля "Движение первых".
Британская разведка отметила, что российские "органы образования" имеют целью противодействовать так называемому экстремизму.
Так, в пособии российского Министерства образования от 2022 года под названием "Предотвращение конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде" утверждается, что выражение "Слава Украине" является признаком экстремизма.
Также с 2022 года российские власти проводят так называемую программу "Университетские сессии", в рамках которой детей из оккупированных регионов Украины отвозят в российские университеты, где им предоставляют "патриотическое образование".
Как отмечается в отчете, с 2022 года около 50 тысяч украинских детей посетили "сессии" в 116 российских университетах.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия депортировала более 19 тысяч детей из Украины. Он отмечал, что также существует риск депортации 1,5 млн детей, находящихся на оккупированных территориях Украины.
Напомним, что в Украине инициировали создание реестра депортированных Россией детей.
Стоит добавить, что Международный уголовный суд еще в 2022 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российского омбудсмена по делу о депортации украинских детей.