РФ наростила виробництво зброї й техніки, зниження темпів не очікується, - ISW

У звіті посилаються на результати дослідження Кільського інституту світової економіки (Німеччина). Згідно з ними, між останнім кварталом 2022 року та другим кварталом 2024 року, Росія збільшила виробництво техніки:

танків на 215% - зі 123 до 387 одиниць за квартал;

бронемашин на 141% - з 585 до 1409 одиниць за квартал;

артилерійських гармат на 149% - з 45 до 112 одиниць за квартал;

систем протиповітряної оборони ближнього радіусу дії на 200% - з 9 до 38 одиниць за квартал;

систем протиповітряної оборони середнього і дальнього радіусу дії на 100% - з 6 до 12 одиниць за квартал;

блукаючих боєприпасів Lancet на 475% - з 93 до 535 одиниць за квартал.

Водночас, німецький інститут зробив застереження щодо цієї статистики, зазначивши, що 80 відсотків російського виробництва бронемашин і танків до цього часу було результатом модернізації існуючих танкових корпусів з попередніх запасів, а не виробництва нових машин. Однак інститут попередив, що навіть коли наявні у Росії запаси озброєнь закінчаться, країна може суттєво не зменшити виробництво бронетехніки.

У дослідженні також зазначається, що з 2026 року темпи виробництва бронетехніки в Росії, ймовірно, знизяться, що буде пов'язано з вичерпанням країною своїх запасів зброї ще часів СРСР. Водночас, найближчими роками оборонпром РФ відкриє нові виробничі лінії, щоб підготуватися до пом'якшення цього ефекту.

"Після 2026 року Росія, ймовірно, вироблятиме 350 сучасних танків на рік, навіть без відкриття додаткових виробничих ліній. Москва працює над збільшенням внутрішнього виробництва "тилових систем", таких як артилерія і протиповітряна оборона, і зменшує свою залежність від існуючих запасів таких систем", - йдеться у результатах дослідження.

В Кільському інституті також зазначили, що поставки Північною Кореєю боєприпасів, забезпечили державі-агресору "суттєвий надлишок" артилерійських боєприпасів. В Інституті також зазначили, що підприємства російського оборонного комплексу випускають 10 тисяч снарядів на день.