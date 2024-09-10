За добу росіяни втратили на війні майже 1400 солдат і 50 артсистем, - Генштаб

За останню добу з 9 на 10 вересня, росіяни втратили на фронті 1380 солдатів і 36 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони відновили позиції біля Сіверська, але ворог тисне на двох напрямках у Донецькій та Харківській областях.

В ніч на вівторок, 10 вересня, росіяни вкотре атакували Україну дронами типу "Шахед".

Близько 4:00 у Києві було оголошено тривогу. Сили ППО збили усі ворожі безпілотники, що летіли на столицю.

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