За добу росіяни втратили на війні майже 1400 солдат і 50 артсистем, - Генштаб
Фото: росіяни за добу втратили на фронті рекордну кількість автомобільної техніки (Getty Images)
За останню добу з 9 на 10 вересня, росіяни втратили на фронті 1380 солдатів і 36 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 627 790 (+1380) осіб ліквідовано;
- танків - 8640 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 16 925 (+19) од.;
- артилерійських систем - 17 880 (+50) од.;
- РСЗВ - 1180 од.;
- засоби ППО - 942 од.;
- літаків - 368 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 933 (+36) од.;
- крилатих ракет - 2591 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 24 330 (+68) од.;
- спеціальної техніки - 3053 (+4) од.
Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони відновили позиції біля Сіверська, але ворог тисне на двох напрямках у Донецькій та Харківській областях.
В ніч на вівторок, 10 вересня, росіяни вкотре атакували Україну дронами типу "Шахед".
Близько 4:00 у Києві було оголошено тривогу. Сили ППО збили усі ворожі безпілотники, що летіли на столицю.
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