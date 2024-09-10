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За добу росіяни втратили на війні майже 1400 солдат і 50 артсистем, - Генштаб

Вівторок 10 вересня 2024 07:58
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За добу росіяни втратили на війні майже 1400 солдат і 50 артсистем, - Генштаб Фото: росіяни за добу втратили на фронті рекордну кількість автомобільної техніки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 9 на 10 вересня, росіяни втратили на фронті 1380 солдатів і 36 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 627 790 (+1380) осіб ліквідовано;
  • танків - 8640 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 925 (+19) од.;
  • артилерійських систем - 17 880 (+50) од.;
  • РСЗВ - 1180 од.;
  • засоби ППО - 942 од.;
  • літаків - 368 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 933 (+36) од.;
  • крилатих ракет - 2591 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24 330 (+68) од.;
  • спеціальної техніки - 3053 (+4) од.

За добу росіяни втратили на війні майже 1400 солдат і 50 артсистем, - Генштаб

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони відновили позиції біля Сіверська, але ворог тисне на двох напрямках у Донецькій та Харківській областях.

В ніч на вівторок, 10 вересня, росіяни вкотре атакували Україну дронами типу "Шахед".

Близько 4:00 у Києві було оголошено тривогу. Сили ППО збили усі ворожі безпілотники, що летіли на столицю.

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