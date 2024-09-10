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РФ вкрала ідею українського "Корсара", та переробила її під ПТРК "Корнет", - Defence Express

Вівторок 10 вересня 2024 17:19
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РФ вкрала ідею українського "Корсара", та переробила її під ПТРК "Корнет", - Defence Express Фото: ПТРК "Корнет" (ромЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація розпочала розробку нової ракети для протитанкового комплексу "Корнет". Російська розробка нагадує український протитанковий ракетний комплекс "Корсар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Як зазначає видання, нещодавно росіяни заявили про розробку ракети для протитанкового комплексу "Корнет". Нова ракета має індекс 9М134, а її розробкою займається тульське "КБ приборостроения".

За словами росіян, дана ракета має меншу вагу, та у чотири рази менше за штатну 9М133. Призначення нової ракети - ураження "середньоброньованих, легкоброньованої та неброньованої техніки". Водночас, ракета має тандемну бойову частину для протидії динамічному захисту. Вона має систему наведення "лазерна стежка", як і 9М133.

Defence Express звернуло увагу на те, що нова російська розробка нагадує українських "Корсар". Українська зброя також є легшою ракетою для ураження менш броньованих цілей у порівнянні із ПТРК "Стугна".

Варто зауважити, що ракета до "Стугни" РК-2С має калібр 130 мм та разом із пусковим контейнером важить 30 кг. А 107-мм РК-3К до "Корсара" вдвічі легша, але пробиває не менше 550 мм за динамічним захистом.

Однак росіяни під час розробки 9М134 пішли далі та розширили українську ідею. У російській версії ракети задекларована вага 6,2 кг разом із контейнером, калібр було зменшено до 82-мм. Вона може пробити броню завтовшки 250 мм. Цих характеристик не достатньо для того, щоб уразити танк у лобовій проєкції, але більш ніж вистачає для протидії БМП, БТР та MRAP.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія ймовірно вперше використала модернізований зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-СМ-СВ" у бойових умовах під час випробувань.

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