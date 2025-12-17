РФ наростила угруповання до 710 тисяч осіб для стратегічного наступу, - Сирський

За словами Сирського, ситуація на фронті залишається складною. Попри значні втрати, російська армія не відмовляється від наступальних дій, однак суттєвих оперативних успіхів досягти не змогла.

"Для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб. Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла", - заявив Сирський.

Він навів приклади ефективних дій Сил оборони України. Зокрема, завдяки активним пошуково-ударним операціям українські військові відкинули противника від Куп’янська та взяли під контроль майже 90% території міста.

Окрему увагу Сирський приділив Покровському напрямку. За його словами, російські війська вже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ.

"Українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста. Також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська", - сказав він.