РФ наростила кількість кораблів у Чорному морі: скільки "Калібрів" напоготові

Росія сьогодні, 11 лютого, вивела у Чорне море більше десятка кораблів. На бойовому чергуванні знаходяться вже три ракетоносії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Ворог продовжує нарощувати корабельне угруповання. В Чорному морі вже 14 кораблів, оскільки шторм зменшився і вже не впливає на морехідність", - йдеться у заяві.
Гуменюк повідомила, що росіяни повернули і ракетоносії, зараз їх 3.
"Загальний удар "Калібрів" може складати наразі до півтора десятка ракет, враховуючи, що під час останньої атаки вони частину ракет використали", - додала Гуменюк.
Сьогодні повідомлялось, що Росія сьогодні, 11 лютого, вивела у Чорне море більше десятка кораблів. На бойовому чергуванні знаходяться два ракетоносії.
Раніше військові припускали, що окупанти можуть готуватися до завдання нових ракетних ударів по Україні, на що вказують і їхні маневри в морі.
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