РФ нарастила количество кораблей в Черном море: сколько "Калибров" наготове

Россия сегодня, 11 февраля, вывела в Черное море более десятка кораблей. На боевом дежурстве находятся уже три ракетоносителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
"Враг продолжает наращивать корабельную группировку. В Черном море уже 14 кораблей, поскольку шторм уменьшился и уже не влияет на мореходность", - говорится в заявлении.
Гуменюк сообщила, что россияне вернули и ракетоносители, сейчас их 3.
"Общий удар "Калибров" может составлять до полутора десятков ракет, учитывая, что во время последней атаки они часть ракет использовали", - добавила Гуменюк.
Сегодня сообщалось, что Россия сегодня, 11 февраля, вывела в Черное море более десятка кораблей. На боевом дежурстве находятся два ракетоносителя.
Ранее военные предполагали, что оккупанты могут готовиться к нанесению новых ракетных ударов по Украине, на что указывают и их маневры в море.
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