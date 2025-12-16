ua en ru
Вт, 16 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

РФ нарощує виробництво танків, дронів та ракет: у ЦПД назвали ключові причини

Вівторок 16 грудня 2025 13:45
UA EN RU
РФ нарощує виробництво танків, дронів та ракет: у ЦПД назвали ключові причини Фото: нарощує виробництво танків, дронів та ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія нарощує виробництво танків, дронів та ракет, таким чином компенсуючи елітам втрати від санкцій, які негативно відобразились на торгівлі нафтою та газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

"Росія продовжує нарощувати виробництво танків, дронів, ґвинтокрилів, ракет. Все це відбувається попри реальні економічні проблеми", - зазначив Коваленко.

За його словами, це є демонстрацією того, що російський диктатор Володимир Путін намагається компенсувати своїм елітам, які заробляють на ВПК, втрати в інших секторах заробітків через санкції оборонним замовленням.

"Але також такі дії свідчать про незмінність курсу режиму Путіна щодо продовження війни, як основи існування цього режиму і нинішньої Росії", - додав він.

Керівник ЦПД РНБО також зазначив, що, відповідно, без зміни цього бачення неможливо убезпечити Європу від війни, ніяк, на жаль. Потрібно змінити режим і світогляд Росії.

Раніше повідомлялось, що збільшення російських дронових атак по території України свідчить про гіперактивну роботу оборонної промисловості Росії.

Так, "Уралвагонзавод", найбільший танковий завод Росії, продемонстрував значно вищу активність у 2024 році, ніж у 2023 році. Арзамаський завод, який виробляє бронетранспортери, а також заводи "Курганмашзавод" і "Мотовіліха", які виробляють бойові машини піхоти, також переживають бум.

Попри це російська промисловість все ще має певні обмеження. Минулого року країна покладалася на Північну Корею у постачанні значної частини артилерійських боєприпасів, що використовуються в Україні, але ці запаси не безмежні.

Також раніше ми писали про те, що Росія виробляє боєприпаси "з надзвичайною швидкістю". The Economist дізнався обсяги виробництва ракет "Іскандер" і Х-101 на рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Вторгнення Росії до України Російська Федерація Економіка РФ
Новини
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі