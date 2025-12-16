РФ нарощує виробництво танків, дронів та ракет: у ЦПД назвали ключові причини
Росія нарощує виробництво танків, дронів та ракет, таким чином компенсуючи елітам втрати від санкцій, які негативно відобразились на торгівлі нафтою та газом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.
"Росія продовжує нарощувати виробництво танків, дронів, ґвинтокрилів, ракет. Все це відбувається попри реальні економічні проблеми", - зазначив Коваленко.
За його словами, це є демонстрацією того, що російський диктатор Володимир Путін намагається компенсувати своїм елітам, які заробляють на ВПК, втрати в інших секторах заробітків через санкції оборонним замовленням.
"Але також такі дії свідчать про незмінність курсу режиму Путіна щодо продовження війни, як основи існування цього режиму і нинішньої Росії", - додав він.
Керівник ЦПД РНБО також зазначив, що, відповідно, без зміни цього бачення неможливо убезпечити Європу від війни, ніяк, на жаль. Потрібно змінити режим і світогляд Росії.
Раніше повідомлялось, що збільшення російських дронових атак по території України свідчить про гіперактивну роботу оборонної промисловості Росії.
Так, "Уралвагонзавод", найбільший танковий завод Росії, продемонстрував значно вищу активність у 2024 році, ніж у 2023 році. Арзамаський завод, який виробляє бронетранспортери, а також заводи "Курганмашзавод" і "Мотовіліха", які виробляють бойові машини піхоти, також переживають бум.
Попри це російська промисловість все ще має певні обмеження. Минулого року країна покладалася на Північну Корею у постачанні значної частини артилерійських боєприпасів, що використовуються в Україні, але ці запаси не безмежні.
Також раніше ми писали про те, що Росія виробляє боєприпаси "з надзвичайною швидкістю". The Economist дізнався обсяги виробництва ракет "Іскандер" і Х-101 на рік.