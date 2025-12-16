РФ наращивает производство танков, дронов и ракет: в ЦПД назвали ключевые причины
Россия наращивает производство танков, дронов и ракет, таким образом компенсируя элитам потери от санкций, которые негативно отразились на торговле нефтью и газом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.
"Россия продолжает наращивать производство танков, дронов, вертолетов, ракет. Все это происходит несмотря на реальные экономические проблемы", - отметил Коваленко.
По его словам, это является демонстрацией того, что российский диктатор Владимир Путин пытается компенсировать своим элитам, которые зарабатывают на ВПК, потери в других секторах заработков из-за санкций оборонным заказом.
"Но также такие действия свидетельствуют о неизменности курса режима Путина по продолжению войны, как основы существования этого режима и нынешней России", - добавил он.
Руководитель ЦПД СНБО также отметил, что, соответственно, без изменения этого видения невозможно обезопасить Европу от войны, никак, к сожалению. Нужно изменить режим и мировоззрение России.
Ранее сообщалось, что увеличение российских дроновых атак по территории Украины свидетельствует о гиперактивной работе оборонной промышленности России.
Так, "Уралвагонзавод", крупнейший танковый завод России, продемонстрировал значительно более высокую активность в 2024 году, чем в 2023 году. Арзамасский завод, который производит бронетранспортеры, а также заводы "Курганмашзавод" и "Мотовилиха", которые производят боевые машины пехоты, также переживают бум.
Несмотря на это российская промышленность все еще имеет определенные ограничения. В прошлом году страна полагалась на Северную Корею в поставках значительной части артиллерийских боеприпасов, используемых в Украине, но эти запасы не безграничны.
