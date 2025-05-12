Росія нарощує виробництво зброї: The Economist показало масштаби у цифрах і графіках

Зазначається, що видання для своїх підрахунків використовувало аналіз даних з різних, переважно комерційних джерел. Зокрема, підрахунок кількості електронних пристроїв, таких як мобільні телефони, присутніх на російському промисловому об'єкті.

Ці дані охоплюють лише частину від загальної кількості присутніх пристроїв - можливо, від 2% до 10% - але вони служать показником рівня активності росіян.

Омський танковий завод, один з найбільших танкових заводів у Росії. Цей завод приймає старі танки Т-80, випущені десятиліття тому, та модернізує їх, працюючи цілодобово.

Відомо, що рівень активності на Омськтрансмаші дещо зріс до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, а потім знизився.



Однак після повномасштабного вторгнення кількість росіян на заводі різко зросла. Рівень активності залишається особливо високим з середини 2023 року.

Як пише видання, таку ж історію можна спостерігати на всіх оборонно-промислових об'єктах Росії.

Водночас, " Уралвагонзавод", найбільший танковий завод Росії, продемонстрував значно вищу активність у 2024 році, ніж у 2023 році. Арзамаський завод, який виробляє бронетранспортери, а також заводи "Курганмашзавод" і "Мотовіліха", які виробляють бойові машини піхоти, також переживають бум.



Артилерія

За даними The Economist, Єкатеринбурзький завод №9 виробляє стволи для гаубиць та танків. На супутникових знімках можна побачити артилерійські знаряддя та гармати, припарковані просто неба. За кілька кілометрів звідти розташоване виробництво " Новатор", яке розробляє балістичні ракети "Іскандер".

Окрім цього зафіксовано ознаки сильного зростання на Волгоградському заводі "Титан-Барикади", де будуються пускові установки "Іскандер", та на НВО " Сплав" у Тулі, яке виробляє ракети "Град", "Ураган" та "Смерч".



Вибухові речовини

Виробництво трьох мільйонів снарядів на рік потребує величезних обсягів вибухових речовин. Найбільшим підприємством у Росії з їх виготовлення є Свердловський завод у Дзержинську, який спеціалізується на виробництві хімікатів для артилерійських снарядів та керованих авіабомб. За останні місяці обсяги продукції на цьому заводі значно зросли.

Як зазначив експерт з Бірмінгемського університету Джуліан Купер, підвищення активності також зафіксовано на підприємстві "Сельмаш" у Кірові, де виготовляють корпуси для боєприпасів.



Дрони

Збільшення російських дронових атак по території України свідчить про гіперактивну роботу оборонної промисловості Росії. Зокрема, це узгоджується зі зростанням активності на заводі "Алабуга" в Татарстані, де виготовляються ці безпілотники, а також у сусідньому аеропорту Бегішево.



Це не єдині ознаки гіперактивної оборонної промисловості Росії. Видання The Economist спостерігало низку інших показників. Наприклад, у Бійську, де розташований важливий завод з виробництва олеуму, що використовується у вибухівці, та центр військових досліджень. Зокрема, середньодобовий рух транспорту між спальними зонами та районами з хімічними заводами зріс на 19% у 2023 році. А "час перебування" того, як довго люди залишаються в одному місці - зріс на 32% у періоди, пов’язані з другою та третьою робочими змінами.

А ось додаток Strava, який фіксує фізичні навантаження, показав нові групи людей, які займаються бігом та їздою на велосипеді, в районах поблизу цих заводів. Це свідчить про прибуття нових працівників у цей район, що також може пояснити зростання вартості оренди житла на 21% на рік.