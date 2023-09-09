РФ нарощує виробництво боєприпасів, але цього недостатньо, - Reuters

РФ, ймовірно, зможе наростити виробництво артилерійських боєприпасів до 2 млн на рік, однак, цього все одно недостатньо для ведення війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Неназваний чиновник заявив, що за рік Росія витратила в Україні від 10 до 11 млн снарядів.
РФ використовує артилерію дуже активно на всіх ділянках фронту. Однак в липні британська розвідка повідомляла, що вони почали економити боєприпасти, принаймні, на південному фронті.
Зараз РФ домовляється з КНДР про постачання артилерійських боєприпасів та іншоих видів озброєнь. За інформацією Financial Times, сторони готові укласти угоду. В США на це відреагували, пообіцявши накласти на країни ще більше санкцій.
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