РФ нарощує виробництво боєприпасів, але цього недостатньо, - Reuters

Неназваний чиновник заявив, що за рік Росія витратила в Україні від 10 до 11 млн снарядів.

Снарядний голод в РФ

РФ використовує артилерію дуже активно на всіх ділянках фронту. Однак в липні британська розвідка повідомляла, що вони почали економити боєприпасти, принаймні, на південному фронті.

Зараз РФ домовляється з КНДР про постачання артилерійських боєприпасів та іншоих видів озброєнь. За інформацією Financial Times, сторони готові укласти угоду. В США на це відреагували, пообіцявши накласти на країни ще більше санкцій.

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