РФ наращивает производство боеприпасов, но этого недостаточно, - Reuters

РФ, вероятно, сможет нарастить производство артиллерийских боеприпасов до 2 млн в год, однако этого все равно недостаточно для ведения войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Неназванный чиновник заявил, что за год Россия израсходовала в Украине от 10 до 11 млн снарядов.
РФ использует артиллерию очень активно во всех участках фронта. Однако в июле британская разведка сообщала, что они начали экономить боеприпасы, по крайней мере, на южном фронте.
Сейчас РФ договаривается с КНДР о поставках артиллерийских боеприпасов и других видов вооружений. По информации Financial Times, стороны готовы заключить соглашение. В США на это отреагировали, пообещав наложить на страны еще больше санкций.
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