RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ наращивает производство боеприпасов, но этого недостаточно, - Reuters

Фото: РФ может производить 2 млн артснарядов в год (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

РФ, вероятно, сможет нарастить производство артиллерийских боеприпасов до 2 млн в год, однако этого все равно недостаточно для ведения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванный чиновник заявил, что за год Россия израсходовала в Украине от 10 до 11 млн снарядов.

Снарядный голод в РФ

РФ использует артиллерию очень активно во всех участках фронта. Однако в июле британская разведка сообщала, что они начали экономить боеприпасы, по крайней мере, на южном фронте.

Сейчас РФ договаривается с КНДР о поставках артиллерийских боеприпасов и других видов вооружений. По информации Financial Times, стороны готовы заключить соглашение. В США на это отреагировали, пообещав наложить на страны еще больше санкций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против Украины