РФ наращивает производство боеприпасов, но этого недостаточно, - Reuters

Неназванный чиновник заявил, что за год Россия израсходовала в Украине от 10 до 11 млн снарядов.

Снарядный голод в РФ

РФ использует артиллерию очень активно во всех участках фронта. Однако в июле британская разведка сообщала, что они начали экономить боеприпасы, по крайней мере, на южном фронте.

Сейчас РФ договаривается с КНДР о поставках артиллерийских боеприпасов и других видов вооружений. По информации Financial Times, стороны готовы заключить соглашение. В США на это отреагировали, пообещав наложить на страны еще больше санкций.

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