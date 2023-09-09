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РФ нарощує виробництво боєприпасів, але цього недостатньо, - Reuters

Субота 09 вересня 2023 06:59
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РФ нарощує виробництво боєприпасів, але цього недостатньо, - Reuters Фото: РФ може виробляти 2 млн артснарядів на рік (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

РФ, ймовірно, зможе наростити виробництво артилерійських боєприпасів до 2 млн на рік, однак, цього все одно недостатньо для ведення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Неназваний чиновник заявив, що за рік Росія витратила в Україні від 10 до 11 млн снарядів.

"У них доволі скрутне становище. Бо якщо ви витратили 10 мільйонів снарядів минулого року, і перебуваєте в центрі бою, а можете виробляти лише 1-2 мільйони боєприпасів на рік, то я не думаю, що це дуже сильна позиція", - сказав він.

Крім того, РФ може наростити виробництво танків до 200 штук на рік, але цього теж замало для ведення активних бойових дій.

"Коли ви втратили 2000 танків, то вам треба десятиліття, щоб досягти тої кількості, з якої ви почали", - заявив чиновник.

Снарядний голод в РФ

РФ використовує артилерію дуже активно на всіх ділянках фронту. Однак в липні британська розвідка повідомляла, що вони почали економити боєприпасти, принаймні, на південному фронті.

Зараз РФ домовляється з КНДР про постачання артилерійських боєприпасів та іншоих видів озброєнь. За інформацією Financial Times, сторони готові укласти угоду. В США на це відреагували, пообіцявши накласти на країни ще більше санкцій.

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