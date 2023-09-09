РФ наращивает производство боеприпасов, но этого недостаточно, - Reuters

РФ, вероятно, сможет нарастить производство артиллерийских боеприпасов до 2 млн в год, однако этого все равно недостаточно для ведения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванный чиновник заявил, что за год Россия израсходовала в Украине от 10 до 11 млн снарядов.

"У них довольно затруднительное положение. Потому что если вы потратили 10 миллионов снарядов в прошлом году, и находитесь в центре боя, а можете производить только 1-2 миллиона боеприпасов в год, то я не думаю, что это очень сильная позиция", - сказал он. он.

Кроме того, РФ может нарастить производство танков до 200 штук в год, но этого маловато для ведения активных боевых действий.

"Когда вы потеряли 2000 танков, то вам нужно десятилетие, чтобы достичь того количества, с которого вы начали", - заявил чиновник.

Снарядный голод в РФ

РФ использует артиллерию очень активно во всех участках фронта. Однако в июле британская разведка сообщала, что они начали экономить боеприпасы, по крайней мере, на южном фронте.

Сейчас РФ договаривается с КНДР о поставках артиллерийских боеприпасов и других видов вооружений. По информации Financial Times, стороны готовы заключить соглашение. В США на это отреагировали, пообещав наложить на страны еще больше санкций.

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