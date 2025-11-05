РФ нарощує випуск реактивних КАБів УМПБ-5Р та "Грім-1Е" : скільки планують виготовити

"Одне з джерел у Силах оборони пояснює: росіяни зараз працюють над тим, щоби наростити дальність цих бомб, наприклад, додаючи більше пального і зменшуючи кількість вибухівки", - йдеться у матеріалі.

За даними РБК-Україна, до кінця цього року росіяни хочуть виготовити близько 250 одиниць "Грім-1Е" та орієнтовно 500 УМПБ-5Р. Проте надалі ці обсяги можуть бути більшими.

Боротьба з реактивними КАБами

Експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський підкреслив, що навіть з далекобійними КАБами можна боротись наявними силами ППО.

"І з огляду на те, що за повідомленням Повітряних сил було уражено дві з трьох таких бомб (УМПБ-5Р) на Одещині – отже, ціль дозвукова, і по ній можна працювати. Але говорити, що зараз російські реактивні КАБи почнуть падати на Київ і ми з цим нічого не зробимо – поки що такого об'єктивно немає", – зазначив Киричевський.

Як працюють реактивні КАБи

Росія почала нарощувати застосування керованих авіабомб на фронті ще з кінця 2023 року. За їх основу взяли радянські фугасні авіабомби, наприклад ФАБ-250 і ФАБ-500, які оснастили універсальним модулем планерування й корекції польоту (УМПК). Їх, як правило, запускають з винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Протягом вересня-жовтня РФ розробляла і зараз вийшла на остаточне бойове дослідне використання авіаційних бомб з новими модулями управління. Вони передбачають, що дальність, бойовий радіус таких бомб буде дорівнювати близько 200 км.

За рахунок додавання реактивного двигуна нові КАБи стали більше схожими на крилату міні-ракету і отримали підвищену дальність – замість 80 кілометрів, як це фіксувалось досі. Через підвищену дальність, до 200 кілометрів, літак-носій може не наближатись до зони роботи української ППО.

Перші удари новими КАБами вже були зафіксовані, зокрема, по Дніпру, на Полтавщині та Одещині – відносно тилових районах нашої країни. Поки що були лише одиничні застосування нових реактивних авіабомб. Проте, за даними воєнної розвідки, Росія вже переходить до серійного виробництва цього озброєння.

У інформаційному просторі можна зустріти різні назви цієї бомби. Іноді їх називають "Грім-1Е" – це інше гібридне озброєння, яке ворог періодично застосовує по Україні ще з початку 2023 року. Але нещодавні атаки по Полтавщині та Одещині були, найімовірніше, здійснені реактивними КАБами під назвою УМПБ-5Р – бомбами з реактивним двигуном.