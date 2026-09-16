РФ нарощує сили біля Чернігівщини та Сумщини: у ДПСУ оцінили загрозу наступу

Росія може активізувати диверсійну діяльність у Сумській та Чернігівській областях. Водночас ознак нарощування сил для активних штурмів українських позицій наразі не фіксують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченка під час брифінгу.

За словами Демченка, найближчим часом російські війська можуть збільшити кількість диверсійних дій у напрямку Сумської та Чернігівської областей. Українська сторона має інформацію про посилення окремих підрозділів РФ, які можуть бути залучені до такої діяльності.

"Диверсійна діяльність противника в найближчий час може дещо збільшитися, бо, власне, є певна інформація про те, що окремі підрозділи, які б могли здійснювати свої диверсійні дії по напрямку Чернігівської та Сумської області, противник дещо зараз нарощує", - повідомив речник.

Водночас ситуація наразі не свідчить про те, що Росія формує угруповання для активного наступу на цих напрямках.

Демченко зазначив, що прикордонники не фіксують збільшення кількості ворожих піхотних груп або інших підрозділів, які могли б використовуватися для більш інтенсивних штурмів українських позицій.

Таким чином, наразі йдеться саме про можливе посилення диверсійної активності, а не про підтверджену підготовку РФ до масштабного наступу на Сумську чи Чернігівську області.

Водночас Демченко наголосив, що українські сили мають бути готовими до будь-якого розвитку подій з боку противника.

"Потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій з боку противника", - зазначив речник.