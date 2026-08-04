Росія може імітувати наступ на Чернігівщині: у ДПСУ пояснили, навіщо це ворогу

На кордоні з Чернігівською областю наразі не фіксують спроб прориву російських військ. Водночас Росія може використати цей напрямок для іншої мети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомляв про розвідувальні дані щодо можливих планів Росії використати Чернігівський напрямок для спроби вторгнення.

Водночас, навіть не маючи достатньо сил для наступу, ворог може вдатися до демонстративних дій.

"Навіть не маючи достатніх сил, ворог може робити демонстративні дії, аби Україна перекидала на цей напрямок додаткові сили, не використовуючи їх на більш важливих", - пояснив речник ДПСУ.

Він наголосив, що наразі прикордонники не фіксують спроб російських піхотних груп перейти державний кордон, так само як і активності диверсійно-розвідувальних груп.

Попри це, розслаблятися не можна, адже Росія залишається підступним противником, зазначив Демченко.