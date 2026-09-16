РФ наращивает силы у Черниговщины и Сумщины: в ГПСУ оценили угрозу наступления

Россия может активизировать диверсионную деятельность в Сумской и Черниговской областях. В то же время признаки наращивания сил для активных штурмов украинских позиций пока не фиксируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГПСУ Андрея Демченко во время брифинга.

По словам Демченко, в ближайшее время российские войска могут увеличить количество диверсионных действий в направлении Сумской и Черниговской областей. Украинская сторона располагает информацией об усилении отдельных подразделений РФ, которые могут быть вовлечены в такую деятельность.

"Диверсионная деятельность противника в ближайшее время может несколько увеличиться, потому что, собственно, есть определенная информация о том, что отдельные подразделения, которые могли осуществлять свои диверсионные действия по направлению Черниговской и Сумской области, противник несколько сейчас наращивает", - сообщил спикер.

В то же время, ситуация пока не свидетельствует о том, что Россия формирует группировки для активного наступления на этих направлениях.

Демченко отметил, что пограничники не фиксируют увеличение количества вражеских пехотных групп или других подразделений, которые могли бы использоваться для более интенсивных штурмов украинских позиций.

Таким образом, речь идет именно о возможном усилении диверсионной активности, а не о подтвержденной подготовке РФ к масштабному наступлению на Сумскую или Черниговскую области.

В то же время Демченко подчеркнул, что украинские силы должны быть готовы к любому развитию событий со стороны противника.

"Нужно быть готовыми к любому развитию событий со стороны противника", - отметил спикер.