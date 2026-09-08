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Зона можливих бойових дій розширюється: ще 5 громад Чернігівщини отримали новий статус

16:15 08.09.2026 Вт
2 хв
Рішення передбачає для громад доступ до низки механізмів держпідтримки
aimg Марія Науменко
Зона можливих бойових дій розширюється: ще 5 громад Чернігівщини отримали новий статус Фото: дорожній знак на в'їзді до Чернігова (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Ще п'ять громад Чернігівської області отримали статус територій можливих бойових дій. Дві з них внесли до переліку лише частково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Громади отримали відповідний статус згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України №1389.

До переліку повністю внесли Холминську, Березнянську та Седнівську громади.

Щодо Тупичівської та Сосницької громад, то статус територій можливих бойових дій поширили лише на їхні окремі території.

Як зазначив Чаус, відповідну пропозицію Чернігівська ОВА внесла після звернень самих громад.

Робота над оновленням переліку триває. За словами очільника області, на черзі також Понорницька та Менська громади.

Що означає новий статус

Статус території можливих бойових дій має практичне значення, оскільки враховується під час застосування передбачених законодавством механізмів державної підтримки.

Зокрема, йдеться про пільги, компенсації та окремі виплати для аграріїв, а також інші заходи, передбачені для таких територій.

Можливість отримати цей статус пов'язана зі змінами до урядової постанови. Відповідно до них, до переліку можуть потрапляти громади, розташовані на відстані до 30 км від територій, де ведуться активні бойові дії.

У серпні у ДПСУ попереджали, що Росія може використати Чернігівський напрямок для демонстративних дій, аби змусити Україну перекидати туди додаткові сили.

Водночас прикордонники не фіксували спроб російських військ перейти державний кордон чи активності диверсійно-розвідувальних груп.

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