Мэр Варшавы запретил россиянам праздновать 9 мая в столице

Местные власти Варшавы выступили против просьбы посольства РФ в Польше о праздновании 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Варшавы Рафала Тшасковского .

"Посольство России хочет отпраздновать 9 мая в Варшаве и обратилось в Министерство иностранных дел Польши для поддержки. Я категорически против этого", - говорится в сообщении.

При этом чиновник подчеркнул, что ни одно польское государственное учреждение не должно участвовать в этой инициативе. Более того, эту инициативу нужно запретить.

"Я не даю согласия на проведение агрессором праздника в Варшаве", - резюмировал он.