Российского посла в Польше облили краской под крики "фашисты"

Российского посла в Польше Сергея Андреева облили краской во время акции возле мавзолея советских воинов в Варшаве. Ему пришлось покинуть место в сопровождении полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на wyborcza.pl .

Также сообщается, что украинская община провела антивоенную акцию возле мавзолея.

Сообщается, что Андреев прибыл к мемориалу, чтобы возложить цветы к памятнику павшим во Второй мировой войне советским воинам. Но его облили красной краской, участники акции скандировали в его адрес слово "фашисты". После инцидента посол покинул место в сопровождении полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Варшавы запретили российским гражданам праздновать 9 мая в столице Польши. В дальнейшем польские власти намерены вообще запретить мероприятия в этот день.

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