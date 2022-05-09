Российского посла в Польше облили краской под крики "фашисты"
Российского посла в Польше Сергея Андреева облили краской во время акции возле мавзолея советских воинов в Варшаве. Ему пришлось покинуть место в сопровождении полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на wyborcza.pl.
Ambasador Rosji oblany symboliczną "krwią"#StopWar #StopWarInUkraine pic.twitter.com/sBvC1uTPhM— Piotr Halicki (@Piotr_Halicki) May 9, 2022
Сообщается, что Андреев прибыл к мемориалу, чтобы возложить цветы к памятнику павшим во Второй мировой войне советским воинам. Но его облили красной краской, участники акции скандировали в его адрес слово "фашисты". После инцидента посол покинул место в сопровождении полиции.
Также сообщается, что украинская община провела антивоенную акцию возле мавзолея.
Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Za chwilę z okazji Dnia Zwycięstwa wieniec złożyć ma tu ambasador Rosji w Polsce. Oto komitet powitalny. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/0NjWT7eTJn— Rafał Miżejewski (@rafalmizejewski) May 9, 2022
Напомним, ранее сообщалось, что власти Варшавы запретили российским гражданам праздновать 9 мая в столице Польши. В дальнейшем польские власти намерены вообще запретить мероприятия в этот день.
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