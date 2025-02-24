РФ намагалася вклинитись в оборону ЗСУ на Лиманському напрямку, - Генштаб

Протягом останньої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 96 боєзіткнень. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує наші позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 52 авіаударів, скинувши 106 КАБ.

Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 145 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3250 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Глухів, Вовчанськ, Слов’янськ, Рай-Олександрівка, Комар, Олексіївка, Звірове, Лисівка, Мирноград, Миролюбівка, Зелене Поле, Гуляйполе, Кам’янське, Новояковлівка.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Западного.



На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Богуславки.



На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Торське, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Кузьмине та в напрямку Нового, Новоплатонівки, Шийківки, Зеленої Долини, Чернещини.



Сили оборони відбили дві наступальні дії загарбників в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.



На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Олександро-Шультиного.



На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Торецька та Кримського.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Котлине, Андріївка, Богданівка, Улакли, Новосергіївка, Молодецьке, Леонтовичі, Покровськ, Миролюбівка та Водяне Друге.



На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 11 атак в напрямках Костянтинополя та Бурлацького. На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Степове. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 22 авіаударів, скинувши при цьому 45 КАБ, здійснив 374 обстріли, з яких сім - із РСЗВ. Українські захисники відбили 19 штурмових дій загарбників.



Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, п’ять пунктів управління та один пункт управління БпЛА противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 6 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 217 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 110 автомобілів окупантів.