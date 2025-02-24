За три роки повномасштабної війни Росія втратила майже 870 тисяч солдатів, - Генштаб
За останню добу, з 23 на 24 лютого, російська армія втратила у війні проти України 1050 солдатів. Всього, за рівно три роки повномасштабного вторгнення, втрати противника становлять 868 230 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 868 230 (+1050) осіб ліквідовано;
- танків - 10 177 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 21 157 (+6) од.;
- артилерійських систем - 23 626 (+44) од.;
- РСЗВ - 1299 (+3) од.;
- засоби ППО - 1081 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 26 645 (+217) од.;
- крилатих ракет - 3064 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 38 444 (+110) од.;
- спеціальної техніки - 3757 од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, станом на 22:00, 23 лютого, на фронті було зафіксовано 81 бій. Російські окупанти завдали 38 авіаційних ударів, застосувавши 57 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для 928 ударних дронів та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Покровському напрямку росіяни 22 рази намагалися прорвати нашу оборону. Було знешкоджено 340 окупантів, 190 з них - безповоротно. Також знищено 13 одиниць автотехніки, антену БпЛА, міномет, гармату, дві багі. Значно пошкоджено одну бойову броньовану машину, чотири одиниці автомобільної техніки та три гармати загарбників.
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