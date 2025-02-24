РФ пыталась вклиниться в оборону ВСУ на Лиманском направлении, - Генштаб

За последние сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 96 боестолкновений. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует наши позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, а также 52 авиаудара, сбросив 106 КАБ.

Кроме этого, осуществил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 145 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3250 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Глухов, Волчанск, Славянск, Рай-Александровка, Комар, Алексеевка, Зверево, Лисовка, Мирноград, Миролюбовка, Зеленое Поле, Гуляйполе, Каменское, Новояковлевка.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Западного.



На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Загрызово и в направлении Богуславки.



На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Торское, Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Кузьмино и в направлении Нового, Новоплатоновки, Шийковки, Зеленой Долины, Чернещины.



Силы обороны отбили два наступательных действия захватчиков в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки на Северском направлении.



На Краматорском направлении пока зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и в направлении Александро-Шультино.



На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Торецка и Крымского.



На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Луч, Котлино, Андреевка, Богдановка, Улаклы, Новосергиевка, Молодецкое, Леонтовичи, Покровск, Миролюбовка и Водяное Второе.



На Новопавловском направлении противник вчера совершил 11 атак в направлениях Константинополя и Бурлацкого. На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Степное. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 22 авиаудара, сбросив при этом 45 КАБ, совершил 374 обстрела, из которых семь - из РСЗО. Украинские защитники отбили 19 штурмовых действий захватчиков.



Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять пунктов управления и один пункт управления БпЛА противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 6 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы, 3 реактивные системы залпового огня, 217 БПЛА оперативно-тактического уровня и 110 автомобилей оккупантов.