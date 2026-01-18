РФ намагалася прорвати оборону у Вовчанську, використовуючи чисельну перевагу

Бої в районі Вовчанська

Раніше у Збройних силах України повідомляли, що ситуація у Вовчанську Харківської області залишається стабільною, однак російські війська намагаються обійти місто та розширити зону свого контролю.

У зв’язку з цим основною загрозою наразі є не прямий штурм Вовчанська, а систематичні спроби противника обійти населений пункт і створити плацдарм для подальших дій.

Водночас українські підрозділи тримають ситуацію під контролем і своєчасно реагують на будь-які спроби просування ворога в цьому районі.

Безпосередньо у Вовчанську окупаційні війська намагаються просунутися в південно-західній частині міста, де тривають інтенсивні бойові дії.

Крім того, начальник управління комунікації угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов раніше заявляв, що плани російських військ на січень, зокрема в Харківській області, вже зрозумілі. За його словами, окупанти мають намір обійти Вовчанськ і просуватися у напрямку Лимана.