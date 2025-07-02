РФ намагалась атакувати Одеську область експериментальними морськими дронами, - Буданов

Морські дрони

Морські дрони відіграли важливу роль у протидії російським військовим кораблям, зокрема акваторії Чорного моря та поблизу Криму. Вони здатні нести вибухівку та діяти на великій відстані, що дозволяло нашим бійцям вражати цілі навіть у глибокому тилу противника без ризику для особового складу.

Відомими також стали операції з ураження російських суден біля Севастополя. Завдяки їм Росія була змушена змінити тактику в Чорному морі та зменшити активність флоту поблизу узбережжя України.

Тим часом у Книзі рекордів України було зафіксовано п'ять бойових рекордів, яких ГУР досягло завдяки застосуванню сімейства морських дронів MAGURA.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.