РФ пыталась атаковать Одесскую область экспериментальными морскими дронами, - Буданов

Российская Федерация (РФ) пыталась атаковать город Южное Одесской области экспериментальными морскими дронами, но те взорвались еще в территориальных водах врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, которого цитирует "Укринформ".
"В начале июня они пытались применить экспериментальные модели (морских дронов, - ред.), но результата не показали. Они сдетонировали в их водах, до наших территориальных вод даже не дошли", - заявил Буданов.
По его словам, беспилотники шли на город Южный, но "их постигла неудача".
Морские дроны сыграли важную роль в противодействии российским военным кораблям, в частности акватории Черного моря и вблизи Крыма. Они способны нести взрывчатку и действовать на большом расстоянии, что позволяло нашим бойцам поражать цели даже в глубоком тылу противника без риска для личного состава.
Известными также стали операции по поражению российских судов возле Севастополя. Благодаря им Россия была вынуждена изменить тактику в Черном море и уменьшить активность флота вблизи побережья Украины.
Между тем в Книге рекордов Украины было зафиксировано пять боевых рекордов, которых ГУР достигло благодаря применению семейства морских дронов MAGURA.
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