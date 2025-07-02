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РФ пыталась атаковать Одесскую область экспериментальными морскими дронами, - Буданов

Фото: Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) пыталась атаковать город Южное Одесской области экспериментальными морскими дронами, но те взорвались еще в территориальных водах врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, которого цитирует "Укринформ".

"В начале июня они пытались применить экспериментальные модели (морских дронов, - ред.), но результата не показали. Они сдетонировали в их водах, до наших территориальных вод даже не дошли", - заявил Буданов.

По его словам, беспилотники шли на город Южный, но "их постигла неудача".

 

Морские дроны

Морские дроны сыграли важную роль в противодействии российским военным кораблям, в частности акватории Черного моря и вблизи Крыма. Они способны нести взрывчатку и действовать на большом расстоянии, что позволяло нашим бойцам поражать цели даже в глубоком тылу противника без риска для личного состава.

Известными также стали операции по поражению российских судов возле Севастополя. Благодаря им Россия была вынуждена изменить тактику в Черном море и уменьшить активность флота вблизи побережья Украины.

Между тем в Книге рекордов Украины было зафиксировано пять боевых рекордов, которых ГУР достигло благодаря применению семейства морских дронов MAGURA.

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