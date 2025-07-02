РФ пыталась атаковать Одесскую область экспериментальными морскими дронами, - Буданов

Морские дроны

Морские дроны сыграли важную роль в противодействии российским военным кораблям, в частности акватории Черного моря и вблизи Крыма. Они способны нести взрывчатку и действовать на большом расстоянии, что позволяло нашим бойцам поражать цели даже в глубоком тылу противника без риска для личного состава.

Известными также стали операции по поражению российских судов возле Севастополя. Благодаря им Россия была вынуждена изменить тактику в Черном море и уменьшить активность флота вблизи побережья Украины.

Между тем в Книге рекордов Украины было зафиксировано пять боевых рекордов, которых ГУР достигло благодаря применению семейства морских дронов MAGURA.

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