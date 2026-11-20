За інформацією військових, з початку листопада російські війська неодноразово намагалися просунутися вглиб української оборони на техніці під прикриттям туману.

Також у негоду окупанти частіше засилають поодиноких піхотинців, щоб їх було складніше помітити.

Сили оборони зривають ці спроби та знищують ворожі сили.

Загалом з початку листопада українські військові знищили та пошкодили майже 1 тисячу одиниць техніки РФ - серед неї авто, мотоцикли, квадроцикли, гармати, РСЗВ та бронемашини.

Через невдачі на полі бою противник посилює удари по тиловій інфраструктурі та логістиці, щоб підготувати умови для руху в бік Запоріжжя.

Саме Запоріжжя атакують керованими авіабомбами, ракетами та ударними дронами, поєднуючи військові цілі з психологічним тиском.

Підрозділи ППО 7 корпусу ДШВ у свою чергу збивають ворожі цілі в повітрі. За останній час вони знищили понад 20 реактивних "Шахедів".