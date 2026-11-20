Окупанти на Гуляйпільському напрямку маневрують на авто- та мототехніці під туманом і б'ють по тилу в бік Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
За інформацією військових, з початку листопада російські війська неодноразово намагалися просунутися вглиб української оборони на техніці під прикриттям туману.
Також у негоду окупанти частіше засилають поодиноких піхотинців, щоб їх було складніше помітити.
Сили оборони зривають ці спроби та знищують ворожі сили.
Загалом з початку листопада українські військові знищили та пошкодили майже 1 тисячу одиниць техніки РФ - серед неї авто, мотоцикли, квадроцикли, гармати, РСЗВ та бронемашини.
Через невдачі на полі бою противник посилює удари по тиловій інфраструктурі та логістиці, щоб підготувати умови для руху в бік Запоріжжя.
Саме Запоріжжя атакують керованими авіабомбами, ракетами та ударними дронами, поєднуючи військові цілі з психологічним тиском.
Підрозділи ППО 7 корпусу ДШВ у свою чергу збивають ворожі цілі в повітрі. За останній час вони знищили понад 20 реактивних "Шахедів".
Нагадаємо, що останнім часом російські війська намагаються активізувати штурмові дії на кількох ділянках передової, однак стикаються із жорсткою відсіччю українських захисників.
Зокрема, нещодавно Росія посилила механізовані атаки біля Добропілля та Костянтинівки на Донеччині. Для наступу ворог залучає бронетехніку та легкий транспорт, намагаючись продавити українську оборону на цих напрямках.
Водночас аналітики фіксують, що окупанти не мають суттєвого просування, адже ЗСУ контратакують на трьох напрямках фронту - зокрема біля Куп'янська, Лимана та Оріхова.
Українські воїни не лише стримують тиск противника, а й активно знищують його техніку та обмежують пересування за допомогою безпілотників.