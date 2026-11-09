ЗСУ контратакують на трьох напрямках фронту, - ISW

РФ продовжує наступ на фронті, але особливих успіхів немає завдяки контрнаступам ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Інституту вивчення війни (ISW).

На Куп’янському напрямку окупанти 7 та 8 листопада продовжували наступати, але не просунулися. 8 листопада вони наступали на північний схід від Борівської громади. У цьому районі українські військові проводили контратаки.

Фото: яка ситуація на Харківщині (скриншот understandingwar.org)

На Лиманському напрямку загарбники наступали поблизу Лимана та на північний схід від міста вздовж річки Оскіл. Вперед їм просунутися не вдалося. Українські військові контратакували біля Балки Журавки на північний схід від Лимана.

Російські заяви про захоплення центральної частини Діброви на південний схід від Лимана виявились фейком. Українські безпілотники обмежують пересування російських військових у цьому районі.

Росіянам не вдалося пройти вперед і на Оріхівському напрямку. Вони обмежено наступали на заході Запорізької області 7 та 8 листопада, а українські захисники контратакували на південний схід від Оріхова.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники вдарили по позиції окупантів на північний схід від Тернуватого. На думку аналітиків, перед цим росіяни просочилися на цю ділянку.

Ще одну атаку українських сил по ворожій позиції показали на відео, яке з’явилося 2 листопада. Аналітики 7 листопада підтвердили його геолокацію: це південь Варварівки на північний схід від Харкова, куди нещодавно проникли російські військові.

Джерело спростувало й заяву російського військового блогера від 6 листопада про захоплення Соболівки на захід від Куп’янська. Міноборони Росії при цьому стверджувало, що забрало цей населений пункт ще в липні 2025 року.

Що відбувається під Добропіллям

Росіяни нещодавно просунулися або зайшли на позиції в межах Добропілля, а також на південь і південний захід від міста.

Імовірно, перед цим ворог просунувся через Красноподілля та менший населений пункт, який теж має назву Добропілля. Він розташований на південь від міста.

Фото: яка ситуація на фронті поблизу Добропілля (скриншот understandingwar.org)

Також російські й українські військові ведуть бої в Надії на південний захід від Добропілля. У ISW вважають, що це може означати проникнення російських підрозділів у населений пункт.

За непідтвердженими даними, 8 листопада росіяни намагалися зайти на позиції поблизу Новоявленки на північний схід від Добропілля. В ISW зазначили, що наразі не можуть перевірити цю інформацію.

Нагадаємо, Росія змінила склад делегації для переговорів в Абу-Дабі, які мають відбутися 10-11 листопада.

До неї увійшли помічники президента Росії Володимир Мединський і Юрій Ушаков, адмірал Ігор Костюков, а також заступники міністра закордонних справ Михайло Галузін і Сергій Рябков.