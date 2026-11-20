По информации военных, с начала ноября российские войска неоднократно пытались продвинуться в глубь украинской обороны на технике под прикрытием тумана.

Также в непогоду оккупанты чаще ссылают одиноких пехотинцев, чтобы их было сложнее заметить.

Силы обороны срывают эти попытки и уничтожают вражеские силы.

Всего с начала ноября украинские военные уничтожили и повредили около 1 тысячи единиц техники РФ - среди нее авто, мотоциклы, квадроциклы, пушки, РСЗО и бронемашины.

Из-за неудач на поле боя противник усиливает удары по тыловой инфраструктуре и логистике, чтобы подготовить условия для движения в сторону Запорожья.

Именно Запорожье атакуют управляемыми авиабомбами, ракетами и ударными дронами, совмещая военные цели с психологическим давлением.

Подразделения ПВО 7 корпуса ДШВ в свою очередь сбивают враждебные цели в воздухе. За последнее время они уничтожили более 20-ти реактивных "Шахедов".