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РФ намагається розвити наступ на Покровськ, Мирноград та Селидове, - ЗСУ

Фото: наступ на Покровськ, Мирноград та Селидове намагається розвити РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Ситуація на Покровському напрямку, який став останнім часом одним із найгарячіших на фронті, говорить про те, що РФ, ймовірно, намагається розвинути наступ на Покровськ, Мирноград і Селидове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"Основні зусилля російських військ зосереджуються певно на намаганні такому, щоб прорвати нашу оборону і розвинути наступ в напрямку населених пунктів  Покровськ, Мирноград та Селидове. Адже в районі Нетайлове ситуація характеризується високою активністю ворога", - констатував він.

За словами спікера, зокрема, ворог намагається вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ, щоб розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки.

"Ну і звісно після Очеретиного вони якраз рвуться до магістралі Покровськ - Костянтинівка. Можливо, у них є така мета захопити Покровськ та життєво важливу трасу якраз на Костянтинівку", - зазначив Волошин.

Ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок на усій лінії бойових зіткнень залишається найгарячішим. За минулий тільки тиждень там відбулося майже 220 атак.

"І за минулу (добу, - ред) тільки 32, уже на ранок 4 атаки було відбито і 6 боєзіткнень ще тривають", - зазначив Волошин.

Додамо, що за даними Генштабу,  російські загарбники продовжують тиснути і на Покровському напрямку не полишають спроб вклинитися в оборону ЗСУ тривають бої.

До того ж, окупанти піздно ввечері скинули КАБи на Селидове, 7 людей отримали поранення.

 

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