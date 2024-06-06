РФ намагається розвити наступ на Покровськ, Мирноград та Селидове, - ЗСУ

"Основні зусилля російських військ зосереджуються певно на намаганні такому, щоб прорвати нашу оборону і розвинути наступ в напрямку населених пунктів Покровськ, Мирноград та Селидове. Адже в районі Нетайлове ситуація характеризується високою активністю ворога", - констатував він.

За словами спікера, зокрема, ворог намагається вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ, щоб розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки.

"Ну і звісно після Очеретиного вони якраз рвуться до магістралі Покровськ - Костянтинівка. Можливо, у них є така мета захопити Покровськ та життєво важливу трасу якраз на Костянтинівку", - зазначив Волошин.

Ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок на усій лінії бойових зіткнень залишається найгарячішим. За минулий тільки тиждень там відбулося майже 220 атак.

"І за минулу (добу, - ред) тільки 32, уже на ранок 4 атаки було відбито і 6 боєзіткнень ще тривають", - зазначив Волошин.

Додамо, що за даними Генштабу, російські загарбники продовжують тиснути і на Покровському напрямку не полишають спроб вклинитися в оборону ЗСУ тривають бої.

До того ж, окупанти піздно ввечері скинули КАБи на Селидове, 7 людей отримали поранення.