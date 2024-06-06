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РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ

Фото: наступление на Покровск, Мирноград и Селидово пытается развить РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Ситуация на Покровском направлении, которое стало в последнее время одним из самых горячих на фронте, говорит о том, что РФ, вероятно, пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Основные усилия российских войск сосредотачиваются, вероятно, на попытке прорвать нашу оборону и развить наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово. Ведь в районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага", - констатировал он.

По словам спикера, в частности, враг пытается выйти к большим населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки.

"Ну и, конечно, после Очеретиного они как раз рвутся к магистрали Покровск - Константиновка. Возможно, у них есть такая цель захватить Покровск и жизненно важную трассу как раз на Константиновку", - отметил Волошин.

Ситуация на Покровском направлении

Покровское направление на всей линии боевых столкновений остается самым горячим. За прошедшую только неделю там произошло почти 220 атак.

"И за прошедшие (сутки, - ред) только 32, уже к утру 4 атаки были отбиты и 6 боестолкновений еще продолжаются", - отметил Волошин.

Добавим, что по данным Генштаба, российские захватчики продолжают давить и на Покровском направлении не оставляют попыток вклиниться в оборону ВСУ продолжаются бои. К тому же, оккупанты поздно вечером сбросили КАБы на Селидово, 7 человек получили ранения.

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