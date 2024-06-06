На Покровському напрямку ворог намагається вклинитися в оборону ЗСУ, - Генштаб

Покровський напрямок залишається найактивнішим на фронті за кількістю ворожих атак. Російські загарбники продовжують тиснути і не полишають спроб вклинитися в оборону українських захисників, тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 23.00 5 червня.

Російські атаки

З початку доби противник завдав по території України 1 ракетного удару та 37 авіаударів (зокрема 40 КАБами), застосував 499 дронів-камікадзе.

Також окупанти здійснили 2742 обстріли по позиціях Сил оборони України та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті

На даний час загалом на фронті відбулося 85 бойових зіткнень з російськими загарбниками.

На Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень. Відбито 3 атаки у районах села Липці та міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії у двох локаціях.

"Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована", - зазначили в Генштабі.

На Куп'янському напрямку противник 12 разів намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах н.п. Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка, Чернещина та Дружелюбівка.

Було відбито 11 атак, втрат позицій не допущено. На даний час продовжується бій у районі Дружелюбівки.

На Лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Як розповіли в Генштабі, усі спроби ворога просунутися вперед у районах Невського та в Серебрянському лісі успіху не мали.

На Сіверському напрямку противник провів 6 атак біля Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. 5 - відбито, а 1, біля Роздолівки, - ще триває.

Втрат позицій ЗСУ не допущено.

На Краматорському напрямку ситуація характеризується як напружена. Від початку доби агресор 11 разів намагався вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Калинівки, Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

"Вісім атак відбито. Ще три боєзіткнення тривають біля Калинівки та Іванівського. Ситуація під контролем Сил оборони", - передали у військовому командуванні.

На Торецькому напрямку ворог провів дві безуспішні атаки у бік Білої Гори.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в оборону ЗСУ - було відбито 15 атак, ще 8 - триває.

"Загалом, на напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Найбільшу активність сьогодні ворог проявляв біля села Сокіл. Наші захисники вживають активних заходів щодо стабілізації обстановки і недопущення просування окупантів вглиб території України", - передали в Генштабі.

На Придніпровському напрямку 3 атаки противника у районі Кринок зазнали невдачі. Втрат позицій Силами оборони - не допущено.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Удари по силах окупантів

"Наші воїни виснажують ворога на всій протяжності лінії бойового зіткнення та в тилу", - зазначили в Генштабі.

За добу, 5 червня, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія ЗСУ уразили: