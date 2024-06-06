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Росіяни скинули авіабомби на Селидове: сім поранених (фото)

Донбас, Четвер 06 червня 2024 09:16
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Росіяни скинули авіабомби на Селидове: сім поранених (фото) Фото: окупанти обстріляли Селидове 5 червня, семеро поранених (t.me/selidyvskamva)
Автор: Наталія Гурковська

Пізнього вечора, 5 червня, російські окупанти обстріляли місто Селидове Донецької області. Семеро людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна та Селидівську МВА.

Так, за даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, на ранок 6 червня відомо про сімох постраждалих у Селидовому.

"Приблизно о 22:10 російські війська обстріляли двома авіабомбами "УМПБ Д-30СН" м. Селидове", - розповіли в Селидівській ГВА.

Наслідки обстрілу Селідово 5 червня (t.me/selidyvskamva)

Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих. Також пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі.

Обстріли Селидового

Російські війська постійно обстрілюють місто Селидове, що знаходиться в 20 км від Покровська. Наприклад, 8 квітня, РФ завдала удару по багатоповерхівці в Селидовому Донецької області. Внаслідок атаки постраждали цивільні.

Крім того, вночі на 12 лютого російські загарбники обстріляли Селидове на Донеччині. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких - двоє дітей.

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