РФ намагається розширити виробництво літаків, але є нюанс: оцінка ISW

Росія намагається збільшити в середньостроковій і довгостроковій перспективі виробництво бойових літаків, але цей процес сповільнюється через низку факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW ).

За словами аналітиків, раніше фінське видання Yle послалося на знімки із супутників, які показують, що Росія побудувала або розширила в період із середини 2024 року до травня 2025 року щонайменше п'ять будівель на Казанському авіаційному заводі на 19 тисяч квадратних метрів.

Зазначено, що підприємство виробляє і модернізує російські стратегічні літаки Туполєва, такі як Ту-160М, Ту-160М2 і Ту-22М3, а також вертольоти. Влада РФ планує розширити будівництво до кінця 2026 року, щоб збільшити виробничі можливості заводу, пишуть аналітики.

У Росії в січні 2025 року повідомляли, що вже побудовано новий цех. Також чиновники в РФ хвалилися, ніби модернізували технологію виробництва і закупили нове обладнання.

Стверджувалося, що на Казанському заводі планують побудувати чотири літаки Ту-214 до 2025 року, сім до 2026 року, 17 до 2027 року і 28 до 2028 року.

За даними ISW, завод насилу справляється з модернізацією і планами з виробництва літаків через санкції і тривалу нестачу робочої сили в Росії. У 2024 році підприємство поставило лише два Ту-160М2 і два Ту-160М.

"Санкції, а також брак деталей і робочої сили, ймовірно, продовжать сповільнювати виробництво літаків у Росії, навіть незважаючи на те, що Росія працює над розширенням фізичних виробничих потужностей", - зазначили в ISW.