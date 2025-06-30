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РФ намагається розширити виробництво літаків, але є нюанс: оцінка ISW

Понеділок 30 червня 2025 03:35
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РФ намагається розширити виробництво літаків, але є нюанс: оцінка ISW Фото: літак Ту-160 (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Росія намагається збільшити в середньостроковій і довгостроковій перспективі виробництво бойових літаків, але цей процес сповільнюється через низку факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, раніше фінське видання Yle послалося на знімки із супутників, які показують, що Росія побудувала або розширила в період із середини 2024 року до травня 2025 року щонайменше п'ять будівель на Казанському авіаційному заводі на 19 тисяч квадратних метрів.

Зазначено, що підприємство виробляє і модернізує російські стратегічні літаки Туполєва, такі як Ту-160М, Ту-160М2 і Ту-22М3, а також вертольоти. Влада РФ планує розширити будівництво до кінця 2026 року, щоб збільшити виробничі можливості заводу, пишуть аналітики.

У Росії в січні 2025 року повідомляли, що вже побудовано новий цех. Також чиновники в РФ хвалилися, ніби модернізували технологію виробництва і закупили нове обладнання.

Стверджувалося, що на Казанському заводі планують побудувати чотири літаки Ту-214 до 2025 року, сім до 2026 року, 17 до 2027 року і 28 до 2028 року.

За даними ISW, завод насилу справляється з модернізацією і планами з виробництва літаків через санкції і тривалу нестачу робочої сили в Росії. У 2024 році підприємство поставило лише два Ту-160М2 і два Ту-160М.

"Санкції, а також брак деталей і робочої сили, ймовірно, продовжать сповільнювати виробництво літаків у Росії, навіть незважаючи на те, що Росія працює над розширенням фізичних виробничих потужностей", - зазначили в ISW.

Удар України по авіабазах РФ

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела операцію "Павутина". Дрони СБУ атакували одразу кілька російських аеродромів.

Безпілотники вразили чотири військові бази: "Бєлая", "Дягилєво", "Оленья" та "Іваново". Було пошкоджено 41 літак, що становить майже третину стратегічної авіації РФ, здатної запускати крилаті ракети.

У СБУ підрахували, скільки втратила Росія за один день української спецоперації. Орієнтовні втрати склали 7 мільярдів доларів.

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