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РФ пытается расширить производство самолетов, но есть нюанс: оценка ISW

Понедельник 30 июня 2025 03:35
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РФ пытается расширить производство самолетов, но есть нюанс: оценка ISW Фото: самолет Ту-160 (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Россия пытается увеличить в среднесрочной и долгосрочной перспективе производство боевых самолетов, однако этот процесс замедляется из-за ряда факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, ранее финское издание Yle сослалось на снимки со спутников, которые показывают, что Россия построила или расширила в период с середины 2024 года по май 2025 года не менее пяти зданий на Казанском авиационном заводе на 19 тысяч квадратных метров.

Отмечено, что предприятие производит и модернизирует российские стратегические самолеты Туполева, такие как Ту-160М, Ту-160М2 и Ту-22М3, а также вертолеты. Власти РФ планируют расширить строительство до конца 2026 года, чтобы увеличить производственные возможности завода, пишут аналитики.

В России в январе 2025 года сообщали, что уже построен новый цех. Также чиновники в РФ хвастались, будто модернизировали технологию производства и закупили новое оборудование.

Утверждалось, что на Казанском заводе планируется построить четыре самолета Ту-214 к 2025 году, семь к 2026 году, 17 к 2027 году и 28 к 2028 году.

По данным ISW, завод с трудом справляется с модернизацией и планами по производству самолетов из-за санкций и продолжающейся нехватки рабочей силы в России. В 2024 году предприятие поставило лишь два Ту-160М2 и два Ту-160М.

"Санкции, а также нехватка деталей и рабочей силы, вероятно, продолжат замедлять производство самолетов в России, даже несмотря на то, что Россия работает над расширением физических производственных мощностей", - отметили в ISW.

Удар Украины по авиабазам РФ

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела операцию "Паутина". Дроны СБУ атаковали сразу несколько российских аэродромов.

Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Был поврежден 41 самолет, что составляет почти треть стратегической авиации РФ, способной запускать крылатые ракеты.

В СБУ подсчитали, сколько потеряла Россия за один день украинской спецоперации. Ориентировочные потери составили 7 миллиардов долларов.

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