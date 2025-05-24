РФ намагається прорватись на Харківщині: речник ОСУВ “Хортиця” розповів деталі

Ситуація на фронті України

Нагадаємо, що днями на фронті було зафіксовано просування російських окупантів на півночі Сумської та Харківської областей.

Водночас, як сьогодні повідомили в Генштабі, Сили оборони України нещодавно просунулися під Торецьком. Тим часом на фронті фіксується просування з боку російських загарбників під Новопавлівкою та Кураховим.

Детальніше про те, як виглядає ситуація на фронті станом на сьогодні, 24 травня, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, відомо, що від початку доби, на Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів, але отримав відсіч.

Зауважимо, що за останню добу, з 23 на 24 травня, російські окупанти втратили в боях проти України ще понад тисячу солдатів. Військові ЗСУ також знищили 47 ББМ, 36 артсистем, 232 безпілотники та 232 одиниці автотехніки противника.

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