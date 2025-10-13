ua en ru
РФ намагається переконати світ, що вона ведмідь. Це становить найбільшу загрозу, - Вітакер

Понеділок 13 жовтня 2025 22:17
РФ намагається переконати світ, що вона ведмідь. Це становить найбільшу загрозу, - Вітакер Фото: посол США при НАТО Метью Вітакер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія намагається переконати світ, що вона ведмідь, і це становить найбільшу загрозу від її безрозсудних та некомпетентних дій.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Росія щодня намагається переконати світ у тому, що вона ведмідь. Але, як чудово сказав Марк Рютте (генеральний секретар НАТО - ред.), ведмедям не потрібно переконувати, що вони ведмеді. Вони просто ведмеді", - сказав Вітакер.

За його словами, союзники занадто високо оцінюють Росію, хоча її реальна сила значно нижча.

Посол США підкреслив, що росіяни готові жертвувати десятками, сотнями й навіть мільйонами своїх громадян на полі бою, не отримуючи при цьому жодної стратегічної вигоди.

"Ми готуємося не тому, що Росія - це величезна економіка з потужною армією. Адже вона навіть не може зайняти 20% території України за майже чотири роки. Росія небезпечна тим, що вона необережна, некомпетентна, і ми просто маємо очікувати, що вона зробить щось дурне", - пояснив Вітакер.

Нагадаємо, раніше посол США при НАТО Метью Вітакер заявляв, що російська загроза для країн Заходу "трохи перебільшена". Москва так і не змогла досягти великого успіху у війні проти України.

Він зазначив, що в міру того, як російська економіка продовжить слабшати, продовження такої війни буде дедалі складнішим для Росії.

