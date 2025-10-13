ua en ru
РФ пытается убедить мир, что она медведь. Это представляет наибольшую угрозу, - Уитакер

Понедельник 13 октября 2025 22:17
РФ пытается убедить мир, что она медведь. Это представляет наибольшую угрозу, - Уитакер Фото: посол США при НАТО Мэтью Уитакер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия пытается убедить мир, что она медведь, и это представляет наибольшую угрозу от ее безрассудных и некомпетентных действий.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Россия ежедневно пытается убедить мир в том, что она медведь. Но, как прекрасно сказал Марк Рютте (генеральный секретарь НАТО - ред.), медведям не нужно убеждать, что они медведи. Они просто медведи", - сказал Уитакер.

По его словам, союзники слишком высоко оценивают Россию, хотя ее реальная сила значительно ниже.

Посол США подчеркнул, что россияне готовы жертвовать десятками, сотнями и даже миллионами своих граждан на поле боя, не получая при этом никакой стратегической выгоды.

"Мы готовимся не потому, что Россия - это огромная экономика с мощной армией. Ведь она даже не может занять 20% территории Украины за почти четыре года. Россия опасна тем, что она неосторожна, некомпетентна, и мы просто должны ожидать, что она сделает что-то глупое", - пояснил Уитакер.

Напомним, ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявлял, что российская угроза для стран Запада "немного преувеличена". Москва так и не смогла достичь большого успеха в войне против Украины.

Он отметил, что по мере того, как российская экономика продолжит ослабевать, продолжение такой войны будет все сложнее для России.

