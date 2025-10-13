РФ пытается убедить мир, что она медведь. Это представляет наибольшую угрозу, - Уитакер
Россия пытается убедить мир, что она медведь, и это представляет наибольшую угрозу от ее безрассудных и некомпетентных действий.
Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Россия ежедневно пытается убедить мир в том, что она медведь. Но, как прекрасно сказал Марк Рютте (генеральный секретарь НАТО - ред.), медведям не нужно убеждать, что они медведи. Они просто медведи", - сказал Уитакер.
По его словам, союзники слишком высоко оценивают Россию, хотя ее реальная сила значительно ниже.
Посол США подчеркнул, что россияне готовы жертвовать десятками, сотнями и даже миллионами своих граждан на поле боя, не получая при этом никакой стратегической выгоды.
"Мы готовимся не потому, что Россия - это огромная экономика с мощной армией. Ведь она даже не может занять 20% территории Украины за почти четыре года. Россия опасна тем, что она неосторожна, некомпетентна, и мы просто должны ожидать, что она сделает что-то глупое", - пояснил Уитакер.
Напомним, ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявлял, что российская угроза для стран Запада "немного преувеличена". Москва так и не смогла достичь большого успеха в войне против Украины.
Он отметил, что по мере того, как российская экономика продолжит ослабевать, продолжение такой войны будет все сложнее для России.