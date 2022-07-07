РФ накрыла "Градами" и артиллерией село в Николаевской области: много повреждений

Российские войска реактивной системой залпового огня "Град" и артиллерией 122-го калибра обстреляли село Лиманы Николаевской области. Также взрывы были и в Широковской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

По информации командования, вчера, 6 июня из-за вражеских атак был поврежден детский сад, здание администрации общества, а также уничтожено пожарную машину местной территориальной общины. Пострадавших нет.

Кроме того, российским атакам вчера в полдень подверглась и Широковская община, где враг повредил полтора десятка панелей солнечной электростанции. Был ранен один человек.

Напомним, также стало известно, что в результате обстрелов со стороны оккупантов, произошедших днем ранее, в Николаевской области ранения получили 8 местных жителей.

Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли массированный удар по Николаеву и области. Российские ракеты попали в военные и гражданские объекты инфраструктуры.

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