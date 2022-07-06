В Николаевской области из-за обстрелов за сутки ранения получили 8 человек
В результате обстрелов со стороны оккупантов за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 8 местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram.
Она отметила, что вчера российская армия обстреливала Баштанский и Николаевский районы. Вражеские снаряды попали на территорию Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Первомайской, Куцурубськой и Нечаянской общин.
В результате атак врага есть погибшие и 8 раненых, дети не пострадали.
"Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - добавила Замазеева.
Сейчас в больницах Николаевской области находятся 289 пациентов, которые получили ранения из-за обстрелов. Еще 102 граждан получили помощь амбулаторно.
Напомним, что вчера оккупанты нанесли массированный удар по Николаеву и области. Российские ракеты попали в военные и гражданские объекты инфраструктуры.
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