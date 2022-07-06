В Николаевской области из-за обстрелов за сутки ранения получили 8 человек

Фото: в Николаевской области из-за обстрелов ранения получили 15 человек (Getty Images)

В результате обстрелов со стороны оккупантов за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 8 местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram.

Она отметила, что вчера российская армия обстреливала Баштанский и Николаевский районы. Вражеские снаряды попали на территорию Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Первомайской, Куцурубськой и Нечаянской общин. В результате атак врага есть погибшие и 8 раненых, дети не пострадали. "Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - добавила Замазеева. Сейчас в больницах Николаевской области находятся 289 пациентов, которые получили ранения из-за обстрелов. Еще 102 граждан получили помощь амбулаторно.