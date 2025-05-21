РФ накопичує війська біля кордону з Харківською областю: військові оцінили загрозу

Російські окупанти накопичують особовий склад для кордону з Харківською областю. Загарбники можуть готуватися для штурмів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника штабу 13 бригади оперативного призначення "Хартія" Андрія Помагайбуса в ефірі "Суспільного".
За його словами, ворог намагається підтягнути особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення і провести штурмові дії, але загалом у противника немає успіху.
"Потрібно мати спостереження на усіх найнебезпечніших напрямках підходу до нашого переднього краю. Накопичення особового складу є ближче до державного кордону, тобто є спроби затягування особового складу, явна підготовка до активних штурмових дій противника. Наші Сили оборони готові до відбиття атак", - сказав Помагайбус.
Начальник штабу "Хартії" додав, що у росіян комбінований принцип атак. Для ураження і розвідки - артилерія та безпілотні системи. Водночас окупанти заводять піхоту. Тобто на одному напрямку відвертають увагу, на іншому - йде просування.
Також Помагайбус зазначив, що дальність польоту дронів на оптоволокні у росіян може доходити до 15-30 км.
"Основне нарощування з їхньої сторони - це дрони на оптоволокні. Це дуже болюче питання. Ми робимо контрдії. Основна перевага цих дронів - ми не можемо їх виявити РЕБами і подавити. Але механізми протидії таким дронам все ж є", - сказав він.
deepstatemap.live
Нагадаємо, рік тому російські війська пішли у повторний наступ на півночі Харківської області. Бої дійшли до міста Вовчанськ. Наразі бойові дії на Харківському напрямку тривають.
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Харківському напрямку ворог тричі намагався атакувати в районі Вовчанська та Строївки.
Днями у ЗСУ показали, як виглядає місто Вовчанськ через рік після наступу російських військ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.