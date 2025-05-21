РФ накопичує війська біля кордону з Харківською областю: військові оцінили загрозу

За його словами, ворог намагається підтягнути особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення і провести штурмові дії, але загалом у противника немає успіху.

"Потрібно мати спостереження на усіх найнебезпечніших напрямках підходу до нашого переднього краю. Накопичення особового складу є ближче до державного кордону, тобто є спроби затягування особового складу, явна підготовка до активних штурмових дій противника. Наші Сили оборони готові до відбиття атак", - сказав Помагайбус.

Начальник штабу "Хартії" додав, що у росіян комбінований принцип атак. Для ураження і розвідки - артилерія та безпілотні системи. Водночас окупанти заводять піхоту. Тобто на одному напрямку відвертають увагу, на іншому - йде просування.

Також Помагайбус зазначив, що дальність польоту дронів на оптоволокні у росіян може доходити до 15-30 км.

"Основне нарощування з їхньої сторони - це дрони на оптоволокні. Це дуже болюче питання. Ми робимо контрдії. Основна перевага цих дронів - ми не можемо їх виявити РЕБами і подавити. Але механізми протидії таким дронам все ж є", - сказав він.



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