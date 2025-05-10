Рік наступу росіян на Вовчанськ: ЗСУ показали, як виглядає місто зараз (фото)

10 травня спливає рівно рік з дня початку наступу росіян на місто Вовчанськ Харківської області. З'явились кадри, як виглядає місто зараз.

Перший бій за Вовчанськ

"Рівно рік тому росіяни розпочали наступ на Вовчанськ. Окупанти всю ніч обстрілювали місто артилерією, ракетами та авіабомбами, а зранку розпочали штурмові дії. 10 травня 2024 року 34 Окремий мотопіхотний батальйон Вовкодави прийняв бій", - йдеться у повідомленні.

За словами командира з позивним "Фартовий", батальйон спочатку стояв у населеному пункті Тихе - це східна околиця Вовчанська.

"Ми зупинили противника і навіть проводили наступальні дії. Потім було прийнято рішення перекинути нас у саме місто Вовчанськ. І з того моменту ми вже як стали у Вовчанську, так і стоїмо більше 10 місяців. За цей час ми не втратили позицій, батальйон тримає свій район оборони", - розповів він.

Далі, за його словами, була масштабна операція зі звільнення Агрегатного заводу у Вовчанську.

"Після звільнення заводу ми провели зачистку, і він також перейшов у нашу смугу відповідальності", - розповідає командир батальйону.

Оборону доводиться тримати в руїнах

За цей рік місто практично зрівняли з землею - до того складні умови міського бою перетворилися на майже неможливі, а оборону доводиться тримати в руїнах.

"Від будинків залишилась цегла, уламки бетону. Під ним - нори. Це війна в норах. Ми в норах, окупанти в норах. Бачимо рух противника, піхота виходить і розстрілює їх. От і вся тактика. Все просто і складно водночас", - каже комбат.

Техніка, як каже "Фартовий", в місто не заїжджає, робота артилерії обмежена. В цих умовах на передній план виходить піхота.

"Де немає піхотинця - там немає фронту. Тут працює піхота, всі інші підрозділи працюють на неї. Ти можеш бути супер класним дронщиком, але якщо перед тобою немає піхотинців, які будуть тримати противника, то який з того толк, що ти класно літаєш чи стріляєш з "Джавеліна". Акцент на піхоті, найбільше уваги піхоті, тому що піхота переносить найбільший тягар війни", - переконаний він.





Як виглядає Вовчанськ після року з дня початку наступу росіян (facebook.com/vovkodavy34)

За 4 місяці ліквідовані більше 500 окупантів

Противник щодня проводять штурмові дії, безрезультатно намагаючись протиснути нашу оборону - лише з початку цього року, за 4 місяці, батальйон ліквідував більше 500 окупантів.

"Я думаю, це в них така свідома тактика. Сидить, наприклад, на нашій позиції, три бійця. Вони роблять накати. Перший - подохли, другий - подохли… І так продовжують і з розрахунку на те, що якийсь кацап таки дійде і застрибне. Все одно ж йде якась стрілянина, перекидання гранатами, самі бійці виснажуються", - розповів комбат.

А інколи, як каже "Фартовий", російські командири своїх начальників дурять, що хтось зайшов, і просять людей на закріплення з розрахунку, що ще когось дадуть, щоб спробувати "дожати".

"Поки ми їх тут тримаємо - ми захищаємо наступні населені пункти. Ми "затягуємо" на себе сили окупантів, які намагаються нас вибити. Цим вони десь ослаблюють фронт, і інші підрозділи - штурмові, десантні, десь просуваються на інших напрямках. А ми тут стоїмо. Така у нас робота", - додає "Фартовий".

Вовчанськ став для росіян "м’ясорубкою"

Вовчанськ, за його словами, став для росіян "м’ясорубкою", в яку вони постійно закидають нове "м’ясо", доводячи, що людські життя для них - ніщо.

"Окупанти рівняють колись красиве промислове місто з землею, доводячи, що все, що їм потрібно - територія. Ми будемо гризти цю дику зграю стільки, скільки буде потрібно, помстимося за кожний знищений будинок та зруйноване життя", - констатує військовий.