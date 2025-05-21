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РФ накопичує резерви та активізує "мотоштурми": у ЗСУ розповіли про ситуацію на Харківщині

Середа 21 травня 2025 16:11
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РФ накопичує резерви та активізує "мотоштурми": у ЗСУ розповіли про ситуацію на Харківщині Фото: РФ накопичує резерви та атакує на мотоциклах (росЗМІ)
Автор: Владислава Ткаченко

Російська армія продовжує проводити ротації підрозділів, які беруть участь у штурмових операціях на Харківщині.

Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Окрім того, ворог стягує і накопичує резерви у районах Вовчанська та населеного пункту Дворічне, що на північ від Куп'янська.

За його словами, Росія не відмовилась від ідеї створення так званої "буферної зони" вздовж кордону України.

Для цього окупанти постійно оновлюють штурмові підрозділи і підтягують резерви у стратегічно важливі райони.

Шамшин також звернув увагу на те, що активні мотоштурмові дії російських військових тривають вже довгий час і не мають тенденції до зменшення.

"І тому ми зараз, як правило, бачимо менше спаленої бронетехніки, але більше знищеного цього мотомотлоху. І, зважаючи на те, що вартість китайського мотоцикла так само, як і вартість життя російського солдата на РФ надзвичайно низька, варто очікувати, що росіяни продовжать ці "банзай атаки" саме на мотоциклах", - пояснив речник.

Він підкреслив, що ці мотоштурми є своєрідною заміною традиційних штурмових дій, адже через дефіцит бронетехніки окупанти змушені переходити на мобільні, але більш вразливі засоби атаки.

Ситуація на Харківському напрямку

Російські війська 20 травня здійснили чергову спробу прориву державного кордону України в районі населеного пункту Строївка на Харківщині.

За даними українських військових, окупанти спробували проникнути на територію Харківської області групою штурмовиків. Її було знищено.

Крім того, на Харківському напрямку ворог тричі намагався атакувати в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.

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