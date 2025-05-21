РФ накапливает резервы и активизирует "мотоштурмы": в ВСУ рассказали о ситуации на Харьковщине

Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Кроме того, враг стягивает и накапливает резервы в районах Волчанска и населенного пункта Двуречное, что к северу от Купянска.

По его словам, Россия не отказалась от идеи создания так называемой "буферной зоны" вдоль границы Украины.

Для этого оккупанты постоянно обновляют штурмовые подразделения и подтягивают резервы в стратегически важные районы.

Шамшин также обратил внимание на то, что активные мотоштурмовые действия российских военных продолжаются уже долгое время и не имеют тенденции к уменьшению.

"И поэтому мы сейчас, как правило, видим меньше сожженной бронетехники, но больше уничтоженного этого мотохлама. И, учитывая то, что стоимость китайского мотоцикла так же, как и стоимость жизни российского солдата на РФ чрезвычайно низкая, стоит ожидать, что россияне продолжат эти "банзай атаки" именно на мотоциклах", - пояснил спикер.

Он подчеркнул, что эти мотоштурмы являются своеобразной заменой традиционных штурмовых действий, ведь из-за дефицита бронетехники оккупанты вынуждены переходить на мобильные, но более уязвимые средства атаки.